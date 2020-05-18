В Волынской области задержали мужчину за незаконную переправку людей в Польшу

В Волынской области задержали мужчину за незаконную переправку людей через украинскую границу. Его поймали при попытке переправить в Польшу четырех иностранцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Как отмечается, его поймали во время переправки четырех нелегальных мигрантов - граждан Йемена, Ирака, Судана и Бангладеша через реку Западный Буг из Украины в Польшу.

Мужчина подыскивал потенциальных клиентов в социальных сетях и предлагал помощь в осуществлении переправки через госграницу Украины в страны Евросоюза за 1500 долларов с каждого.

"Он доставил иностранцев к реке Западный Буг на территории Украины и приказал переплывать. По договоренности злоумышленник должен был встретить нелегальных мигрантов в Польше и получить расчет за успешную переправку. Но помешали правоохранители", - говорится в сообщении.

Следователи объявили ему о подозрении по ч.3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконной переправке лиц через государственную границу из корыстных побуждений. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 9 лет.

Ранее РБК-Украина писало, что в Винницкой области будут судить офицера из РФ за попытку подкупа пограничника. Он предлагал 50 тысяч рублей за пересечение границы двух автобусов из России.

Также ранее пограничники назвали условия пешего пересечения границы с Польшей после того, как 16 мая на польско-украинской границе возобновил работу пункт пропуска "Шегини".