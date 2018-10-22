В Волынской области задержали банду, которая выдавала себя за Нацгвардию

Фото: задержанный злоумышленник (ssu.gov.ua)

Злоумышленников задержали при попытке совершения разбойного нападения на местного предпринимателя

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Волынской области банду, которая выдавала себя за Нацгвардию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, правоохранители задержали участников организованной группировки, причастной к совершению разбойных нападений на территории Украины.

"Злоумышленники специализировались на совершении разбоев, грабежей и вымогательстве средств у населения в различных регионах страны. При этом они использовали форму со знаками отличия Нацгвардии", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным СБУ, злоумышленники планировали расширить "географию" своей деятельности, для чего они прибыли на Волынь из Киевской области.

Злоумышленников задержали при попытке совершения разбойного нападения на местного предпринимателя.

Фото: задержанные злоумышленники (ssu.gov.ru)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что правоохранители задержали в Харьковской области участников группы, которые терроризировали предпринимателей.

Также сообщалось о задержание в Сумской области банды, которая занималась разбойным завладением имущества и денег жителей области и частных предпринимателей.