ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У Волинській області затримали банду, яка видавала себе за Нацгвардію

Новини » Надзвичайні події    22.10.2018 - 17:42
Фото: затриманий зловмисник (ssu.gov.ua)
Фото: затриманий зловмисник (ssu.gov.ua)

Зловмисників затримали під час спроби вчинення розбійного нападу на місцевого підприємця

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали у Волинській області банду, яка видавала себе за Нацгвардію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як зазначається, правоохоронці затримали учасників організованого угруповання, причетного до здійснення розбійних нападів на території України.

"Зловмисники спеціалізувалися на вчиненні розбоїв, грабежів та вимаганні коштів у населення в різних регіонах країни. При цьому вони використовували форму зі знаками розрізнення Нацгвардії", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними СБУ, зловмисники планували розширити "географію" своєї діяльності, для чого вони прибули на Волинь з Київської області.

Зловмисників затримали під час спроби вчинення розбійного нападу на місцевого підприємця.

 

Фото: затримані зловмисники (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що правоохоронці затримали в Харківській області учасників групи, які тероризували підприємців

Також повідомлялося про затримання в Сумській області банди, яка займалась розбійним заволодінням майна та грошей жителів області та приватних підприємців.

Нагорний пропонував бізнесмену закриття справи проти нього у РФ за 1 млн євро, - СБУ СБУ здобула відомості про вербування бізнесмена Нагорного російською ФСБ
Новини України Служба безпеки УкраїниНацгвардияВолынская область Курс долара Томос про автокефалію УПЦ Петро Порошенко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся