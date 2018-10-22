У Волинській області затримали банду, яка видавала себе за Нацгвардію

Фото: затриманий зловмисник (ssu.gov.ua)

Зловмисників затримали під час спроби вчинення розбійного нападу на місцевого підприємця

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали у Волинській області банду, яка видавала себе за Нацгвардію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як зазначається, правоохоронці затримали учасників організованого угруповання, причетного до здійснення розбійних нападів на території України.

"Зловмисники спеціалізувалися на вчиненні розбоїв, грабежів та вимаганні коштів у населення в різних регіонах країни. При цьому вони використовували форму зі знаками розрізнення Нацгвардії", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними СБУ, зловмисники планували розширити "географію" своєї діяльності, для чого вони прибули на Волинь з Київської області.

Зловмисників затримали під час спроби вчинення розбійного нападу на місцевого підприємця.

Фото: затримані зловмисники (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що правоохоронці затримали в Харківській області учасників групи, які тероризували підприємців.

Також повідомлялося про затримання в Сумській області банди, яка займалась розбійним заволодінням майна та грошей жителів області та приватних підприємців.