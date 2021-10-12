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В Волынской области вспышка коронавируса в 16 учебных заведениях

Автор: Анастасия Рокитна

В 16 волынских учебных заведениях обнаружили 16 активных вспышек коронавируса. Речь идет, в частности, о школах и детсадах.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление главного санитарного врача области Натальи Янко.

В Луцком районе - 5 вспышек COVID-19. Инфицирования обнаружили в областном доме ребенка, Киверцовском медколледже, лицее, а также в детсадах №3 и №19 в Луцке.

Пять вспышек заболеваемости подтвердили в Камень-Каширском районе: в школах поселков Выдерта, Грудки, Полицы, Черче и в лицее №2, что в Камне-Каширском.

Во Владимир-Волынском районе три вспышки: в детсаду в Нововолынске, а также в лицее Нововолынска и Иваничей.

В Ковельском районе обнаружили очаги заболеваемости в школе и детском саду Турийская, а также в областном лицее с усиленной физподготовкой.

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КоронавирусВолынская область