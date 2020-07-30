В Волынской области ветер срывал крыши с домов и валил деревья

Вследствие непогоды в Волынской области были повреждены крыши более десятка домов. Сильный ветер также повалил несколько деревьев.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Больше всего пострадал Гороховский район. Сильный ветер сорвал крыши трех жилых домов, еще в двух домах покрытие было повреждено.

Также были частично повреждены крыши двух хозяйственных сооружений районной больницы, дома культуры, два здания школы, здания поликлиники, хозяйственные постройки психиатрического диспансера, здания районного суда и здания ремонтной мастерской АТП.

В Гороховском районе ветер повалил 4 дерева, в соседнем Луцком - 12 деревьев. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, запад Украины снова накрыли ливни и ураганы; больше всего пострадали Ровенская и Волынская области.

Также мощный шторм два дня бушевал на курорте Азовского моря - Кирилловке.