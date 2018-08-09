В Волынской области на свадьбе отравились 15 человек

Проводится комплекс мероприятий по локализации и ликвидации вспышки острой кишечной инфекции

В Волынской области 15 человек обратились в Волынскую областную инфекционную больницу с признаками острой кишечной инфекции в течение 7 августа. Об этом сообщила пресс-служба областного лабораторного центра Минздрава Украины.

"В ходе эпидемического расследования установлено, что указанные выше больные находились на праздновании свадьбы 5 августа в гостинично-ресторанном комплексе "Садиба на джерелах" Киверцевского района Волынской области", - говорится в сообщении.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации вспышки.

Напомним, во Львовской области полиция открыла уголовное производство по факту отравления 26 несовершеннолетних и одного взрослого в отеле "Джем Раковец".

6 августа в больницу были госпитализированы дети в возрасте 10-17 лет. Полицейские установили, что все они отдыхали в отеле одного из сел Пустомытовского района, где и питались.