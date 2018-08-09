У Волинській області на весіллі отруїлися 15 людей

Новини Надзвичайні події 09.08.2018 - 00:56
Ілюстративне фото: у лікарні (УНІАН)
Ілюстративне фото: у лікарні (УНІАН)

Проводиться комплекс заходів із локалізації та ліквідації спалаху гострої кишкової інфекції

У Волинській області 15 осіб звернулися до Волинської обласної інфекційної лікарні з проявами гострої кишкової інфекції протягом 7 серпня. Про це повідомила прес-служба обласного лабораторного центру МОЗ України.

"Під час епідемічного розслідування встановлено, що зазначені вище хворі перебували на святкуванні весілля 5 серпня в готельно-ресторанному комплексі "Садиба на джерелах" Ківерцівського району Волинської області", - йдеться в повідомленні.

Проводиться комплекс протиепідемічних заходів із локалізації та ліквідації спалаху.

Нагадаємо, у Львівській області поліція відкрила кримінальне провадження за фактом отруєння 26 неповнолітніх та одного дорослого в готелі "Джем Раковець".

6 серпня до лікарні було госпіталізовано дітей віком 10-17 років. Поліцейські встановили, що усі вони відпочивали в готелі одного з сіл Пустомитівського району, де і харчувалися.

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Теги:  Волынская область,  отруєння  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС