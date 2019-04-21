В Волынской области при столкновении автомобиля и автобуса погибли 3 человека

Фото: ДТП в Волынской области (vl.npu.gov.ua)

Еще один пассажир автомобиля госпитализирован

В Волынской области в результате ДТП с легковым автомобилем и рейсовым автобусом погибли три человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Сегодня, 21 апреля, на автодороге сообщением "Луцк-Дубно", в селе Крупа Луцкого района столкнулись автомобиль Volkswagen Caddy и рейсовый автобус сообщением "Луцк-Тернополь".

По предварительной информации, водитель и двое пассажиров легкового автомобиля погибли, еще один пассажир автомобиля госпитализирован. Пострадали в ДТП также и некоторые пассажиры автобуса. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи и прохождения обследования.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства ДТП.

Напомним, неподалеку села Шаповаловка Конотопского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которой погибли четыре человека. Происшествие произошло сегодня около 15:00. Там столкнулись автомобили Chevrolet и ВАЗ 2107. В результате погибли люди, которые находились в автомобилях, кроме несовершеннолетнего пассажира ВАЗа. Его в тяжелом состоянии забрали в больницу.