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В Волынской области прошли массовые обыски по делу о вырубке леса

Новости » Происшествия     26.05.2020 - 14:43
В Волынской области прошли массовые обыски по делу о вырубке леса
Фото: обыски в Волынской области (facebook.com/mvs.gov.ua)

Обыски прошли у десятков жителей поселка Цумань

В Киверцевском районе Волынской области прошли массовые обыски по делу о незаконной вырубке леса. Обыски прошли у жителей поселка Цумань.

Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел в Facebook.

Сообщается, что полиция провела 24 обыска у подозреваемых в незаконной вырубке и перевозке леса. У фигурантов дела изъяли холодное и огнестрельное оружие, патроны, маски, радиостанции, а также транспортное средство.

"Также обнаружено и изъято значительное количество древесины различных пород без документов о происхождении и без чипов электронного учета", - говорится в сообщении.

Фото: обыски в Волынской области (facebook.com/mvs.gov.ua)

Местная полиция уточнила, что к обыскам привлекали сотрудников уголовного розыска, следователей, представителей управления стратегических расследований, роту полиции особого назначения и бойцов волынского КОРДа.

Обыски прошли у причастных к вырубке и перевозке леса, а также к поджогу автомобиля на территории лесничества. Один из подозреваемых был задержан в селе Дерно, хотя должен был находиться в Цумани, поскольку находился под обязательствами не покидать место жительства.

Также обыски провели на местных частных пилорамах на предмет законности их работы.

Напомним, ранее в Винницкой области задержали организатора группы "черных лесорубов", которая вырубила лес на сумму более 3 млн гривен.

Отметим, украинское правительство готовится ввести ответственность за покупку так называемого "дерева без бирки", то есть древесины с незаконной вырубки.

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Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины обыскВолынская областьлес
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