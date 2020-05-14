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В Кабмине готовят закон об ответственности за покупку "дерева без бирки"

Новости » Политика     14.05.2020 - 14:05
В Кабмине готовят закон об ответственности за покупку "дерева без бирки"
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Проектом предусматривается сертификация изделий из украинской древесины 

Государственное агентство лесных ресурсов Украины анонсировало подготовку законопроекта, который введет ответственность за покупку "дерева без бирки". Об этом заявил глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий, передает пресс-служба ведомства.

Заблоцкий высказал мнение, что вопрос незаконных рубок отпадет, если не будет спроса на незаконную древесину.

"Убежден, если не будет спроса на незаконную древесину, тогда отпадет вопрос незаконных рубок. Сейчас готовится законопроект, который, в частности, введет ответственность за покупку "дерева без бирки" и сертификацию изделий из украинской древесины", - рассказал глава Гослесагентства.

Напомним, Государственное агентство лесных ресурсов Украины сообщает, что в Украине объем незаконных рубок лесов уменьшился на 34%. Заблоцкий отметил, что объем уменьшился за первый квартал 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как писало РБК-Украина, в конце октября прошлого года в Украине появился электронный реестр для получения разрешений на вырубку и заготовку древесины.

Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Кабинет Министров Украинывырубка леса
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