У Волинській області пройшли масові обшуки у справі про вирубку лісу

Фото: обшуки у Волинській області (facebook.com/mvs.gov.ua)

Обшуки пройшли у десятків жителів селища Цумань

У Ківерцевському районі Волинської області пройшли масові обшуки у справі про незаконну вирубку лісу. Обшуки пройшли у жителів селища Цумань.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ у Facebook.

Повідомляється, що поліція провела 24 обшуки у підозрюваних у незаконній вирубці і перевезенні лісу. У фігурантів справи вилучили холодну і вогнепальну зброю, патрони, маски, радіостанції, а також транспортний засіб.

"Також виявлено та вилучено значну кількість деревини різних порід без документів про походження і без чіпів електронного обліку", - йдеться в повідомленні.

Фото: обшуки у Волинській області (facebook.com/mvs.gov.ua)

Місцева поліція уточнила, що до обшуків залучали працівників карного розшуку, слідчих, представників управління стратегічних розслідувань, роту поліції особливого призначення і бійців волинського КОРДу.

Обшуки пройшли у причетних до вирубки і перевезення лісу, а також до підпалу автомобіля на території лісництва. Один з підозрюваних був затриманий у селі Дерно, хоча мав знаходитися в Цумані, оскільки перебував під зобов'язаннями не залишати місце проживання.

Також провели обшуки на місцевих приватних пилорамах на предмет законності їх роботи.

Нагадаємо, раніше у Вінницькій області затримали організатора групи "чорних лісорубів", яка вирубала ліс на суму понад 3 млн гривень.

Зазначимо, український уряд готується ввести відповідальність за придбання так званого "дерева без бірки", тобто деревини з незаконної вирубки.

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Автор: Іван Петров