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Украли 1,2 млн гривен на строительстве амбулаторий. В Волынской области разоблачили "схему"

Автор: Мария Кучерявец

В Волынской области разоблачили коррупционную схему на 1,2 млн гривен во время строительства центров первичной медико-санитарной помощи. Среди подозреваемых - чиновник Волынской ОГА и генподрядчик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр МВД.

Известно, что средства из госбюджета и кредитные средства Европейского банка выделялись для строительства двух районных амбулаторий.

Во время проведения тендера на проведение строительных работ победу одержало подконтрольное общество - между ним и Департаментом Волынской ОГА были заключены соответствующие договоры.

Однако, по информации правоохранителей, в акты выполненных работ вносились недостоверные сведения об их объемах и стоимости.

После чего, на основании этих документов проводились расчеты с генподрядчиком.

Так, на момент проведения расчетов за работы, часть из них фактически не была выполнена, а другая часть - вообще не выполнялась.

В результате действий фигурантов на строительстве двух амбулаторий было присвоено более 1,2 млн грн средств госбюджета.

Правоохранители провели санкционированные обыски по местам проживания фигурантов, в административных помещениях Департамента Волынской ОГА и в офисе общества.

Впоследствии фигурантам дела сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Фото: в Волынской области разворовывали деньги на строительстве амбулаторий (mvs.gov.ua)

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Министерство внутренних дел УкраиныкоррупцияВолынская область