Вкрали 1,2 млн гривень на будівництві амбулаторій. У Волинській області викрили "схему"

Відомо, що кошти з держбюджету та кредитні кошти Європейського банку виділялися для будівництва двох районних амбулаторій.

Під час проведення тендеру на проведення будівельних робіт перемогу отримало підконтрольне товариство - між ним і Департаментом Волинської ОДА були укладені відповідні договори.

Однак, за інформацією правоохоронців, до актів виконаних робіт вносилися недостовірні відомості про їх обсяги та вартість.

Після чого, на підставі цих документів проводилися розрахунки з генпідрядником.

Так, на момент проведення розрахунків за роботи, зазначені в актах, частина з них фактично не була виконана, частина - взагалі не виконувалася.

Внаслідок дій фігурантів на будівництві двох амбулаторій було привласнено понад 1,2 млн грн коштів державного бюджету.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів, в адміністративних приміщеннях Департаменту Волинської ОДА та офісі товариства.

Згодом фігурантам справи було повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) ККУ.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.