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Интервью

В Волынской области правоохранителя осудили на 4 года за торговлю амфетамином

НовостиПроисшествия    14.06.2018 - 21:12
Иллюстративное фото (vol.gp.gov.ua)
Иллюстративное фото (vol.gp.gov.ua)

Следствие собрало доказательства совершения правоохранителем торговли нарктотиками в 2015 году

В Волынской области за торговлю наркотическим веществом - амфетамином - милиционера лишили свободы на 4 года. Об этом говорится в сообщении прокуратуры области.

Отмечается, что весной 2015 года милиционера специального взвода групп задержания Госслужбы охраны при УМВД был уличен в неоднократной покупке, хранении и сбыте амфетамина.

"Несмотря на то, что вину свою в содеянном милиционер признавал лишь частично, ее было доказано собранными в ходе досудебного расследования доказательствами", - сообщили в прокуратуре

Решением апелляционного суда Волынской области ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества.

Напомним, недавно в Киеве суд арестовал подозреваемых в изготовлении и сбыте психотропного вещества амфетамин на территории столицы, Киевской и Черкасской областей.

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Теги публикации: наркотики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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