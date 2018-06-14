В Волынской области правоохранителя осудили на 4 года за торговлю амфетамином

Следствие собрало доказательства совершения правоохранителем торговли нарктотиками в 2015 году

В Волынской области за торговлю наркотическим веществом - амфетамином - милиционера лишили свободы на 4 года. Об этом говорится в сообщении прокуратуры области.

Отмечается, что весной 2015 года милиционера специального взвода групп задержания Госслужбы охраны при УМВД был уличен в неоднократной покупке, хранении и сбыте амфетамина.

"Несмотря на то, что вину свою в содеянном милиционер признавал лишь частично, ее было доказано собранными в ходе досудебного расследования доказательствами", - сообщили в прокуратуре

Решением апелляционного суда Волынской области ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества.

Напомним, недавно в Киеве суд арестовал подозреваемых в изготовлении и сбыте психотропного вещества амфетамин на территории столицы, Киевской и Черкасской областей.