У Волинській області правоохоронця засудили на 4 роки за торгівлю амфетаміном

Слідство зібрало докази вчинення поліцейським торгівлі нарктотиками у 2015 році

У Волинській області за торгівлю наркотичною речовиною - амфетаміном - правоохоронця позбавили волі на 4 роки. Про це йдеться у повідомленні прокуратури області.

Зазначається, що навесні 2015 року міліціонера спеціального взводу груп затримання Держслужби охорони при УМВС було викрито у неодноразовій купівлі, зберіганні та збуті амфетаміну.

"Попри те, що вину свою у скоєному правоохоронець визнавав лише частково, її було доведено зібраними у ході досудового розслідування доказами", - повідомили у прокуратурі

Рішенням апеляційного суду Волинської області йому призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.

Нагадаємо, нещодавно у Києві суд арештував підозрюваних у виготовленні та збуті психотропної речовини амфетамін на території столиці, Київської та Черкаської областей.