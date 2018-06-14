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У Волинській області правоохоронця засудили на 4 роки за торгівлю амфетаміном

НовиниНадзвичайні події    14.06.2018 - 21:12
Ілюстративне фото (vol.gp.gov.ua)
Ілюстративне фото (vol.gp.gov.ua)

Слідство зібрало докази вчинення поліцейським торгівлі нарктотиками у 2015 році

У Волинській області за торгівлю наркотичною речовиною - амфетаміном - правоохоронця позбавили волі на 4 роки. Про це йдеться у повідомленні прокуратури області.

Зазначається, що навесні 2015 року міліціонера спеціального взводу груп затримання Держслужби охорони при УМВС було викрито у неодноразовій купівлі, зберіганні та збуті амфетаміну.

"Попри те, що вину свою у скоєному правоохоронець визнавав лише частково, її було доведено зібраними у ході досудового розслідування доказами", - повідомили у прокуратурі

Рішенням апеляційного суду Волинської області йому призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.

Нагадаємо, нещодавно у Києві суд арештував підозрюваних у виготовленні та збуті психотропної речовини амфетамін на території столиці, Київської та Черкаської областей.

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Теги публікації: наркотики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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