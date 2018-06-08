У Києві суд арештував організаторів наркотрафіку на території двох областей

Трьох підозрюваних взято під варту, а одному обрано цілодобовий арешт

У Києві суд арештував підозрюваних у виготовленні та збуті психотропної речовини амфетамін на території столиці, Київської та Черкаської областей. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

"Чотирьом затриманим учасникам угрупування повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України. Суд обрав для трьох зловмисників запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 528 тис. гривень застави, ще одному підозрюваному - цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного браслету", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що двоє осіб займались безпосереднім виготовленням психотропів, інші два учасника злочинного угрупування - їх збутом, а також постачанням хімічних реагентів та лабораторного приладдя, необхідних для виготовлення амфетаміну.

"Під час санкціонованих судом обшуків помешкань, де проживали фігуранти провадження, та транспортних засобів правоохоронці виявили та вилучили 350 грам амфетаміну, близько 1,5 кілограма фенілнітропропену, 50 мілілітрів опію ацетильованого, гранату Ф-1 та запал до неї, приладдя для виготовлення наркотичних та психотропних речовин", - сказано у повідомленні.

Наразі проводяться заходи для встановлення місцеперебування ще одного фігуранта вказаного кримінального провадження.

Нагадаємо, прокуратура Київської області 7 червня викрила організовану групу з 4 осіб, які розповсюджували на території області наркотичні речовини.