В Волынской области избили депутата горсовета

В городе Нововолынск Волынской области неизвестный, вооруженный металлическим прутом, напал на депутата местного городского совета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Волынской области.

Как сообщается, нападение произошло в понедельник, 16 декабря, около 13 часов на улице Кобзаря. Пострадавший находится на обследовании в больнице.

"На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа и руководство Нововолынского отделения полиции. Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления и привлечения его к ответственности", - сообщают правоохранители.

Происшествие квалифицировали по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное с применением предмета, специально предназначенного или заранее заготовленного для причинения телесных повреждений).

Санкция статьи предусматривают лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, 11 декабря в Верховной раде произошла драка после заседания комитета ВР по вопросам аграрной политики. Столкновения произошли между депутатами от фракции "Слуга народа" Андреем Богданцем и активистами ВО "Свобода" Эдуардом Леоновым и Игорем Мирошниченко.

Кроме того, на народного депутата от фракции "Слуга народа" Михаила Ананченко в Сумах напали двое неизвестных. Он связывает данное происшествие со своей политической деятельностью.