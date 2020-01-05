ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Волынской области в ДТП погибли два человека

Новости » Происшествия     05.01.2020 - 10:16
В Волынской области в ДТП погибли два человека
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Еще пять человек получили ранения

В Волынской области во время дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погибли двое людей и еще пять получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что сообщение о ДТП поступило 5 января в 07:08. Авария произошла на автодороге М19 Ковель-Доманово, где столкнулись два легковых автомобиля Ford Transit и Volkswagen Т4.

В результате ДТП пять человек получили травмы различных степеней тяжести. Спасатели с помощью специального инструмента деблокировали водителя автомобиля Volkswagen Т4, который был зажат конструкциями деформированного транспортного средства.

"Трое пострадавших госпитализированы каретами скорой помощи в больницу, двое человек погибли на месте ДТП", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в городе Здолбунов Ровенской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и двух легковых автомобилей, в результате которого погибли два человека.

РБК-Украина писало, что суд взял под стражу несовершеннолетнего парня, который устроил дорожно-транспортное происшествие (ДТП) под Киевом, в результате которого погибла 16-летняя девушка.

Под Киевом произошло ДТП с пьяными подростками, есть жертвы В Днепропетровской области произошло ДТП, есть жертва
Новости Украины ДТПЖертвы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь