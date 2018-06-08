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Интервью

На Волыни на взятке задержали двух должностных лиц больниц областного уровня

НовостиПроисшествия    08.06.2018 - 18:46
Фото: изъятие взятки (vol.gp.gov.ua)
Фото: изъятие взятки (vol.gp.gov.ua)

Чиновников задержали на взятке в 3 тыс. долларов

В Волынской области на взятке задержали двух должностных лиц больниц областного уровня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Волынской области.

Как отмечается, на взятке в размере свыше 3 тыс. долларов в Луцке разоблачили начальников отделов кадров двух лечебных учреждений областного уровня.

Сообщается, что в такую сумму чиновники оценили трудоустройство жителя Луцка в один из коммунальных лечебных учреждений.

"В уголовном производстве следователями органа безопасности проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, по завершению которых будет решаться вопрос относительно сообщения лицам о подозрении в совершении преступления и избрания им меры пресечения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве задержали на взятке двух инспекторов патрульной полиции.

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Теги публикации: Волынская область, взятка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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