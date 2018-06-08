На Волыни на взятке задержали двух должностных лиц больниц областного уровня

Чиновников задержали на взятке в 3 тыс. долларов

В Волынской области на взятке задержали двух должностных лиц больниц областного уровня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Волынской области.

Как отмечается, на взятке в размере свыше 3 тыс. долларов в Луцке разоблачили начальников отделов кадров двух лечебных учреждений областного уровня.

Сообщается, что в такую сумму чиновники оценили трудоустройство жителя Луцка в один из коммунальных лечебных учреждений.

"В уголовном производстве следователями органа безопасности проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, по завершению которых будет решаться вопрос относительно сообщения лицам о подозрении в совершении преступления и избрания им меры пресечения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве задержали на взятке двух инспекторов патрульной полиции.