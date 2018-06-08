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На Волині на хабарі затримали двох посадовців лікарень обласного рівня

НовиниНадзвичайні події    08.06.2018 - 18:46
Фото: вилучення хабаря (vol.gp.gov.ua)
Фото: вилучення хабаря (vol.gp.gov.ua)

Посадовців затримали на хабарі у 3 тис. доларів

У Волинській області на хабарі затримали двох посадовців лікарень обласного рівня. Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Волинської області.

Як зазначається, на хабарі у розмірі понад 3 тис. доларів в Луцьку викрито начальників відділів кадрів двох лікувальних закладів обласного рівня. 

Повідомляється, що в таку суму посадовиці оцінили працевлаштування мешканця Луцька в один із комунальних лікувальних закладів.

"У кримінальному провадженні слідчими органу безпеки провадяться першочергові слідчі (розшукові) дії, по завершенню яких вирішуватиметься питання щодо повідомлення особам про підозру у вчиненні злочину та обрання їм запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві затримали на хабарі двох інспекторів патрульної поліції.

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Теги публікації: Волынская область, взятка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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