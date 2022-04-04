На Волыни силы ПВО уничтожили воздушную цель. Обломки упали на дом

В Волынской области в Маневицком районе противовоздушная оборона сбила воздушную цель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Волынской ОВА Юрия Погуляйка.

Отмечается, что к счастью, никто не пострадал. Сейчас на месте работают специалисты.

Также обломки рухнули на здание одного из населенных пунктов.

Сообщается, что по предварительным данным, силами ПВО была сбита воздушная цель.

Ранее мы сообщали, что на Волыни ПВО уничтожило вражескую ракету.

Также мы писали, что на Волыни сбили ракеты, выпущенные из Белоруссии.

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