На Волині сили ППО знищили повітряну ціль. Уламки впали на будинок

У Волинській області в Маневицькому районі протиповітряна оборона збила повітряну ціль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Волинської ОВА Юрія Погуляйка.
Повідомляється, що за попередніми даними, силами ППО була збита повітряна ціль.
Також уламки впали на будівлю одного з населених пунктів.
Зазначається, що на щастя ніхто не постраждав. Зараз на місці працюють спеціалісти.
Раніше ми повідомляли, що на Волині ППО знищила ворожу ракету.
Також ми писали, що на Волині збили ракети, випущені з Білорусі.
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!