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На Волыни ПВО уничтожила вражескую ракету

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Волынская область, Вторник 29 марта 2022 19:09
На Волыни ПВО уничтожила вражескую ракету На Волыни сбили вражескую ракету (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Волынской области противовоздушная оборона в небе уничтожила вражескую ракету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Волынской ОВА Юрия Погуляйка.

По его словам, сегодня на протяжении дня было две длительные воздушные тревоги. Однако, к счастью они завершились без последствий.

Отмечается, что в небе над Волынью силы ПВО уничтожили ракету.

"Хочу еще раз подчеркнуть волынянам и жителям области - не игнорируйте воздушные тревоги. До официального отбоя оставайтесь в укрытиях. Как видим, враг ведет себя неадекватно. После уничтожения стратегических объектов, далеких от линии боев, должны быть готовы ко всему", - написал Погуляйко.

Ранее мы сообщали, что на Волыни сбили ракеты, выпущенные из Беларуси.

Также мы писали, что оккупанты нанесли ракетный удар по нефтебазе в Ровенской области.

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