На Волыни ПВО уничтожила вражескую ракету

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Волынской ОВА Юрия Погуляйка.

По его словам, сегодня на протяжении дня было две длительные воздушные тревоги. Однако, к счастью они завершились без последствий.

Отмечается, что в небе над Волынью силы ПВО уничтожили ракету.

"Хочу еще раз подчеркнуть волынянам и жителям области - не игнорируйте воздушные тревоги. До официального отбоя оставайтесь в укрытиях. Как видим, враг ведет себя неадекватно. После уничтожения стратегических объектов, далеких от линии боев, должны быть готовы ко всему", - написал Погуляйко.