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На западе Украины возможны подтопления: объявлен "желтый" уровень опасности

Новина українською → Украина, Пятница 26 февраля 2021 08:45
На западе Украины возможны подтопления: объявлен "желтый" уровень опасности река (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

26 февраля - 1 марта из-за таяния снегов и подъем уровня воды в реках в некоторых районах Волынской и Ровенской областей возможно затопление территорий. Спасатели объявили "желтый" уровень опасности.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Отмечается, что на реках бассейна Прит'яти ожидаются подъемы уровней воды на 0,2-0,7 м над уровнями, зафиксированными по состоянию на 8 часов 25 февраля. По данным спасателей, из-за ослабления ледового покрова возможен выход воды на пойму в Старовыжевском районе. Есть вероятность дальнейшего затопления пойменных территорий в Ратновском, Любешовском районах Волынской области и Заречнянском районе Ровенской области.

"В селе Подгорье Ратновского района Волынской области ожидается достижение отметки затопления приусадебных участков (уровень опасности желтый)", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, предварительные расчеты синоптиков свидетельствуют о том, что весна в Украине в этом году будет поздней. Значительное потепление ожидается в середине марта.

По прогнозу синоптиков, в субботу в большинстве областей вероятен небольшой, а на западе страны умеренный, дождь и мокрый снег. Ожидается понижение дневной температуры на 2-5°.

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