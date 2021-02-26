На заході України можливі підтоплення: оголошено "жовтий" рівень небезпеки

26 лютого - 1 березня через танення снігів і підйом рівня води у річках у деяких районах Волинської та Рівненської областей можливе затоплення територій. Рятувальники оголосили "жовтий" рівень небезпеки.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Зазначається, що на річках басейну Прип'яті очікуються підйоми рівнів води на 0,2-0,7 м над рівнями, зафіксованими станом на 8 годину 25 лютого. За даними рятувальників, через послаблення льодового покриву можливий вихід води на заплаву в Старовижiвському районi. Є ймовірність подальшого затоплення заплавних територій у Ратнiвському, Любешiвському районах Волинської області та Зарiчнянському районі Рiвненської областi.

Нагадаємо, попередні розрахунки синоптиків свідчать про те, що весна в Україні у цьому році буде пізньою. Значне потепління очікується у середині березня.

За прогнозом синоптиків, в суботу в більшості областей ймовірний невеликий, а на заході країни помірний, дощ та мокрий сніг. Очікується зниження денної температури на 2-5°.