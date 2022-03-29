На Волыни ПВО уничтожила вражескую ракету

В Волынской области противовоздушная оборона в небе уничтожила вражескую ракету.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Волынской ОВА Юрия Погуляйка.
По его словам, сегодня на протяжении дня было две длительные воздушные тревоги. Однако, к счастью они завершились без последствий.
Отмечается, что в небе над Волынью силы ПВО уничтожили ракету.
"Хочу еще раз подчеркнуть волынянам и жителям области - не игнорируйте воздушные тревоги. До официального отбоя оставайтесь в укрытиях. Как видим, враг ведет себя неадекватно. После уничтожения стратегических объектов, далеких от линии боев, должны быть готовы ко всему", - написал Погуляйко.
Ранее мы сообщали, что на Волыни сбили ракеты, выпущенные из Беларуси.
Также мы писали, что оккупанты нанесли ракетный удар по нефтебазе в Ровенской области.
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