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На Волині ППО знищила ворожу ракету

На Волины збили ворожу ракету (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

У Волинській області протиповітряна оборона в небі знищила ворожу ракету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Волинської ОВА Юрія Погуляйка.

За його словами, сьогодні на протязі дня було дві тривалі повітряні тривоги. Однак, на щастя вони завершились без наслідків.

Зазначається, що у небі над Волинню сили ППО знищили ракету.

"Хочу вкотре наголосити волинянам та мешканцям області - не ігноруйте повітряні тривоги. До офіційного відбою залишайтесь в укриттях. Як бачимо, ворог поводиться неадекватно. Після нищення стратегічних об’єктів, далеких від лінії боїв, маємо бути готовими до всього", - написав Погуляйко.

Раніше ми повідомляли, що на Волині збили ракети, випущені з Білорусі.

Також ми писали, що окупанти завдали ракетного удару по нафтобазі у Рівненській області.

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