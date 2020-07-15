В Украине 6 областей не готовы к ослаблению карантина

Фото: измерение температуры на входе в рынок (РБК-Украина)

В список попала Харьковская область

В Украине шесть областей не готовы к ослаблению карантина. Из обновленного списка были исключены Ровенская и Тернопольская области, и включена Харьковская область.

Такие данные были обнародованы Министерством здравоохранения.

Таким образом, по состоянию на 15 июля, не соответствуют требованиям Минздрава следующие регионы:

Винницкая область (динамика);

Волынская область (процент выявления);

Донецкая область (охват тестирования);

Закарпатская область (загруженность кроватей в больницах и процент выявления);

Харьковская область (процент выявления);

Черниговская область (охват тестирования).

Для смягчения карантина регионы должны соответствовать четырем критериям:

загруженность мест в больницах менее 50%;

проведение более 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения;

процент выявления коронавируса должен составлять менее 11%;

динамика заболеваемости должна быть меньше 10%.

Отметим, Минздрав последний раз публиковал списки готовности регионов к ослаблению карантина 12 июля. Тогда к ослаблению были не готовы семь областей.

Ранее РБК-Украина писало, что Ровенская область ослабила карантин - в регионе возобновили работу залы ресторанов, а также кинотеатры.

Также сообщалось, что во Львовской области открыли детские сады.