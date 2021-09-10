На Волині хочуть перейменувати одне з найдавніших міст України

У Володимирі-Волинському ініціюють перейменування міста. З назви хочуть прибрати приставку "Волинський".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт місцевої міської ради .

Повідомляється, що вчора в місті пройшли громадські слухання щодо повернення Володимиру-Волинському історичної назви "Володимир". Як заявив мер Ігор Пальонка, питання повернення цієї назви піднімалося неодноразово.

"Особисто я переконаний, що місто, яке одним з перших отримало Магдебурзьке право, засновником якого був рівноапостольний князь Володимир, має повернути собі ім'я, яке носило протягом багатьох століть і яке зафіксовано в літописах часів Київської Русі", - зазначив він.

За підсумками голосування більшість зареєстрованих учасників підтримали перейменування Володимира-Волинського. Тепер пропозиція буде винесена на найближче пленарне засідання міськради 1 жовтня.

Зазначимо, місто Володимир нарівні з Києвом, Черніговом і Переяславом є одним з найдавніших міст Київської Русі і, відповідно, України. Перша згадкою в "Повісті временних літ" датується 988 роком.