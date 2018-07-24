На Волыни к 6 годам осудили мужчину за пророссийские призывы в соцсети

Житель Луцка публиковал пророссийские призывы в социальной сети "Вконтакте"

За распространение в социальных сетях пророссийских материалов и публичных призывов к свержению конституционного строя в Украине местного жителя Луцка приговорили к шести годам заключения. Об этом сообщает "Судебная власть Украины".

Отмечается, что житель Луцка размещал антиконституционной публикации, которые содержали пророссийские направления в социальной сети "Вконтакте". Призывы обвиняемый публиковал в течение 2014 года.

"В своих постах, обвиняемый публично призывал к изменению границ территории и государственной границы Украины, свержению конституционного строя, захвата государственной власти насильственным путем и развязыванию военного конфликта", - говорится в сообщении.

Гражданин Украины, узнав о начатом уголовном производстве в отношении него, начал скрываться от органов следствия и суда. На сегодня обвиняемый не задержан.

Напомним, как сообщил РБК-Украина 19 июля 2018 года Ельвир Сагирман, менеджер по коммуникациям Крымскотатарского ресурсного центра, в первом полугодии 2018 года жители Крыма активно призвали в ряды российской армии.

Добавим, 28 июня 2018 года в оккупированном Крыму выпустили из следственного изолятора украинского активиста Игоря Мовенко, ранее осужденного за комментарии в соцсети до двух лет.