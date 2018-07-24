На Волині до 6 років засудили чоловіка за проросійські заклики у соцмережі

Мешканець Луцька публікував проросійські заклики у соціальній мережі "Вконтакте"

За розповсюдження у соціальних мережах проросійських матеріалів та публічних закликів до повалення конституційного ладу в Україні місцевого жителя Луцька засудили до шести років ув’язнення. Про це повідомляє "Судова влада України".

Зазначається, що житель Луцька розміщував антиконституційній публікації, які містили проросійські напрями у соціальній мережі "Вконтакте". Заклики обвинувачений публікував упродовж 2014 року.

"У своїх постах, обвинувачений публічно закликав до зміни меж території та державного кордону України, повалення конституційного ладу, захоплення державної влади насильницьким шляхом та розв’язування воєнного конфлікту", - йдеться у повідомленні.

Громадянин України, дізнавшись про розпочате кримінальне провадження щодо нього, почав переховуватись від органів слідства та суду. На сьогодні обвинувачений не затриманий.

Нагадаємо, як повідомив РБК-Україна 19 липня 2018 року Ельвір Сагірман, менеджер з комунікацій Кримськотатарського ресурсного центру, у першому півріччі 2018 року жителів Криму активно закликали до лав російської армії.

Додамо, 28 червня 2018 року в окупованому Криму випустили зі слідчого ізолятора українського активіста Ігоря Мовенка, раніше засудженого за коментарі у соцмережі до двох років.