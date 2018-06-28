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У Криму вийшов із СІЗО українець, засуджений за коментарі в соцмережі

НовиниСуспільство    28.06.2018 - 23:52
Фото: Ігор Мовенко (twitter.com/Mariana_Betsa)
Фото: Ігор Мовенко (twitter.com/Mariana_Betsa)

"Севастопольський міськсуд" змінив вирок у справі Ігоря Мовенка на умовний термін

В окупованому Криму 28 червня випустили зі слідчого ізолятора українського активіста Ігоря Мовенка, раніше засудженого за коментарі у соцмережі до двох років. Про це повідомило видання "Крим. Реалії".

Напередодні "Севастопольський міський суд" змінив вирок Мовенкові з реального на умовний термін і постановив негайно випустити його із СІЗО.

Оскільки самого активіста на засідання не привезли, то адміністрація ізолятора чекала доставки відповідних документів із суду.

У постанові суду сказано, що покарання Мовенку слід вважати умовним з іспитовим терміном в один рік.

Нагадаємо, 26 червня "Севастопольський міський суд" змінив вирок у справі кримського активіста Ігоря Мовенка, раніше засудженого за коментарі в соціальній мережі.

Кримінальну справу щодо Мовенка порушили за коментар, який, за версією слідства, він опублікував влітку 2016 року в групі "Крим-Україна" в соціальній мережі "ВКонтакте". У коментарі висловлювалася думка про необхідність насильницьких дій стосовно тих, хто брав участь в окупації Криму.

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Теги публікації: Крим, СИЗО, активисты  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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