У Криму вийшов із СІЗО українець, засуджений за коментарі в соцмережі

"Севастопольський міськсуд" змінив вирок у справі Ігоря Мовенка на умовний термін

В окупованому Криму 28 червня випустили зі слідчого ізолятора українського активіста Ігоря Мовенка, раніше засудженого за коментарі у соцмережі до двох років. Про це повідомило видання "Крим. Реалії".

Напередодні "Севастопольський міський суд" змінив вирок Мовенкові з реального на умовний термін і постановив негайно випустити його із СІЗО.

Оскільки самого активіста на засідання не привезли, то адміністрація ізолятора чекала доставки відповідних документів із суду.

У постанові суду сказано, що покарання Мовенку слід вважати умовним з іспитовим терміном в один рік.

Нагадаємо, 26 червня "Севастопольський міський суд" змінив вирок у справі кримського активіста Ігоря Мовенка, раніше засудженого за коментарі в соціальній мережі.

Кримінальну справу щодо Мовенка порушили за коментар, який, за версією слідства, він опублікував влітку 2016 року в групі "Крим-Україна" в соціальній мережі "ВКонтакте". У коментарі висловлювалася думка про необхідність насильницьких дій стосовно тих, хто брав участь в окупації Криму.