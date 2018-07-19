Жителів Криму активно закликають на військову службу до лав армії РФ

Новини Політика 19.07.2018 - 11:06
Фото: Ельвір Сагірман (facebook.com elvirsagirman)
Фото: Ельвір Сагірман (facebook.com elvirsagirman)

Кримчан відправляють на службу на територію Російської Федерації

У першому півріччі 2018 року жителів Криму активно закликали до лав російської армії. Про це на брифінгу "Аналіз порушень прав людини в окупованому Криму в першому півріччі 2018" повідомив Ельвір Сагірман, менеджер з комунікацій Кримськотатарського ресурсного центру, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Сагірмана, зафіксовані випадки штрафів і відкриття кримінальних справ за відмову від служби у лавах армії РФ.

"Жителів Криму активно закликають до лав російської армії. Там проходять незаконні вчення. Кримчан відправляють на службу на територію Російської Федерації. Були також випадки штрафів і відкриття кримінальних справ за відмову від служби в лавах армії", - сказав він.

Сагірман зазначив, що влада РФ активно тисне на кримськотатарську ідентичність, на бізнес в Криму.

Нагадаємо, з січня по червень цього року російські силовики провели 66 обшуків у жителів Криму. Обшуки пов'язані з поширенням екстремістських матеріалів. Сагірман підкреслив, що обшуки стали повсякденною практикою на півострові.

Як писало РБК-Україна, правозахисні організації зафіксували 55 випадків тортур відносно жителів півострова з початку анексії Криму РФ.

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Теги:  Російська Федерація,  Крим,  армия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС