Жителів Криму активно закликають на військову службу до лав армії РФ

Кримчан відправляють на службу на територію Російської Федерації

У першому півріччі 2018 року жителів Криму активно закликали до лав російської армії. Про це на брифінгу "Аналіз порушень прав людини в окупованому Криму в першому півріччі 2018" повідомив Ельвір Сагірман, менеджер з комунікацій Кримськотатарського ресурсного центру, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Сагірмана, зафіксовані випадки штрафів і відкриття кримінальних справ за відмову від служби у лавах армії РФ.

"Жителів Криму активно закликають до лав російської армії. Там проходять незаконні вчення. Кримчан відправляють на службу на територію Російської Федерації. Були також випадки штрафів і відкриття кримінальних справ за відмову від служби в лавах армії", - сказав він.

Сагірман зазначив, що влада РФ активно тисне на кримськотатарську ідентичність, на бізнес в Криму.

Нагадаємо, з січня по червень цього року російські силовики провели 66 обшуків у жителів Криму. Обшуки пов'язані з поширенням екстремістських матеріалів. Сагірман підкреслив, що обшуки стали повсякденною практикою на півострові.

Як писало РБК-Україна, правозахисні організації зафіксували 55 випадків тортур відносно жителів півострова з початку анексії Криму РФ.