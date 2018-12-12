На Волыни для почти 20 тыс. потребителей газа без счетчиков действуют новые нормы

По оценкам экспертов, общая экономия газа в связи с изменившимися нормами составляет более 380 млн куб. м газа в год
С 1 ноября в связи с решением Верховного суда Украины изменены нормы использования газа для клиентов ПАО "Волыньгаз", у которых не установлены газовые счетчики. Это коснется 8% (19,5 тыс.) потребителей природного газа Волынской области. Более 92 % (227 тыс.) клиентов газоснабжающей компании от норм не зависят, потому что обеспечены приборами учета газа. Об этом сообщает пресс-служба "Волыньгаза".
По оценкам независимых экспертов и специалистов Ассоциации газового рынка Украины, общая экономия газа в связи с изменившимися нормами составляет более 380 млн куб. м газа в год.
"27 ноября 2018 года Верховный суд Украины отменил действия норм использования газа без счетчиков, которые были утверждены постановлениями Кабмина № 203 и 204 от 23 марта 2016 года. Эти постановления признаны противоправными и недействительными с момента их принятия за нарушения регламента при утверждении, а также ввиду отсутствия каких-либо обоснований и расчетов. Поэтому в предыдущие периоды и сейчас правомочны нормы, действовавшие до 1 февраля 2016 года. В связи с этим, с ноября 2018 года ежемесячные объемы потребления газа для клиентов "Волыньгаза" без счетчиков рассчитывают уже с учетом изменения норм", - говорится в сообщении.
Что касается перерасчета объемов потребления за предыдущие периоды, когда применялись нелегитимные занижение нормы, то эта проблема требует урегулирования со стороны Кабинета Министров Украины, с учетом задолженности, возникшей за потребленный, но неоплаченный газ. В пресс-службе подчеркивают, что механизм компенсации такой задолженности должен учитывать необоснованные потери, которые понесли участники рынка газа, в том числе потребители со счетчиками.
Научно-статистические исследования потребления газа, а также фактические данные указывают на то, что до 1 ноября 2018 года действовали нормы почти в 3 раза ниже реального потребления.
Потребление газа на Волыни в сравнении с нормами (м куб. на 1 человека в месяц)
|
Категория потреблениягаза
|
Нормы, которые были признаны судом незаконными
|
Действующие с ноября 2018 года нормы
|
Исследование USAID
|
Анализ ВОО "ЕАУ"
|
Анализ соответствия полученных фактических данных по расходам газа расчетным расходам на приготовление пищи
|
Анализ УкрНДИинж
проект
|
Фактическое потребление газа по данным домовых счетчиков в период октябрь-март
|
газовая Плита с ЦГВ
|
3,3
|
9,8
|
5,84
|
7,1
|
6,9
|
6,9
|
7,05
|
газовая Плита без ЦГВ
|
5,4
|
18,3
|
-
|
10,7
|
11,27
|
11,3
|
12,58
Также пресс-служба сообщает, что эксперты USAID в рамках проекта "Реформа городского теплоснабжения в Украине" использовали данные 55 тыс. домохозяйств. Последний комплексный анализ объемов потребления газа осуществили в 2018 году специалисты научно-исследовательского Института по газоснабжению, теплоснабжению и благоустройству городов и сел Украины (Укрнииинжпроект). Результаты показали, что в зависимости от газовых приборов, которые используют потребители, объемы потребления газа в 2,5-3 раза выше, чем предусмотрено нормами.
"Отмененные нормы потребления не обеспечивали покрытия реально потребленного газа абонентами и соответственно были одной из причин возникновения потерь природного газа, а также приводили к массовым отказам от установки индивидуальных счетчиков газа. Общее количество отказов на сегодня составляет около 2 тыс. потребителей", - отметил технический директор ПАО "Волыньгаз" Павел Козюк.
Кроме того, в Волынской области участились случаи умышленной порчи бытовых счетчиков газа - 172 случая и два домовых узлов учета газа (ВОГ).
"Дальнейшее использование необоснованных норм делает невозможным выполнение требований Закона Украины "О коммерческом учете природного газа" в части 100% обеспечения потребителей счетчиками газа. В свою очередь, у населения, которое не имело счетчиков газа, а также из-за необоснованности норм потребления газа отсутствовали стимулы для экономии газа. По данным Ассоциации газового рынка Украины, отмена заниженных норм является стимулом для установки приборов учета бытовыми потребителями и экономии газа в объеме около 380 млн куб.м газа в год", - сообщает пресс-служба "Волыньгаза".