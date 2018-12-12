На Волыни для почти 20 тыс. потребителей газа без счетчиков действуют новые нормы

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По оценкам экспертов, общая экономия газа в связи с изменившимися нормами составляет более 380 млн куб. м газа в год

С 1 ноября в связи с решением Верховного суда Украины изменены нормы использования газа для клиентов ПАО "Волыньгаз", у которых не установлены газовые счетчики. Это коснется 8% (19,5 тыс.) потребителей природного газа Волынской области. Более 92 % (227 тыс.) клиентов газоснабжающей компании от норм не зависят, потому что обеспечены приборами учета газа. Об этом сообщает пресс-служба "Волыньгаза".

По оценкам независимых экспертов и специалистов Ассоциации газового рынка Украины, общая экономия газа в связи с изменившимися нормами составляет более 380 млн куб. м газа в год.

"27 ноября 2018 года Верховный суд Украины отменил действия норм использования газа без счетчиков, которые были утверждены постановлениями Кабмина № 203 и 204 от 23 марта 2016 года. Эти постановления признаны противоправными и недействительными с момента их принятия за нарушения регламента при утверждении, а также ввиду отсутствия каких-либо обоснований и расчетов. Поэтому в предыдущие периоды и сейчас правомочны нормы, действовавшие до 1 февраля 2016 года. В связи с этим, с ноября 2018 года ежемесячные объемы потребления газа для клиентов "Волыньгаза" без счетчиков рассчитывают уже с учетом изменения норм", - говорится в сообщении.

Что касается перерасчета объемов потребления за предыдущие периоды, когда применялись нелегитимные занижение нормы, то эта проблема требует урегулирования со стороны Кабинета Министров Украины, с учетом задолженности, возникшей за потребленный, но неоплаченный газ. В пресс-службе подчеркивают, что механизм компенсации такой задолженности должен учитывать необоснованные потери, которые понесли участники рынка газа, в том числе потребители со счетчиками.

Научно-статистические исследования потребления газа, а также фактические данные указывают на то, что до 1 ноября 2018 года действовали нормы почти в 3 раза ниже реального потребления.

Потребление газа на Волыни в сравнении с нормами (м куб. на 1 человека в месяц)

Категория потреблениягаза Нормы, которые были признаны судом незаконными Действующие с ноября 2018 года нормы Исследование USAID Анализ ВОО "ЕАУ" Анализ соответствия полученных фактических данных по расходам газа расчетным расходам на приготовление пищи Анализ УкрНДИинж проект Фактическое потребление газа по данным домовых счетчиков в период октябрь-март газовая Плита с ЦГВ 3,3 9,8 5,84 7,1 6,9 6,9 7,05 газовая Плита без ЦГВ 5,4 18,3 - 10,7 11,27 11,3 12,58

Также пресс-служба сообщает, что эксперты USAID в рамках проекта "Реформа городского теплоснабжения в Украине" использовали данные 55 тыс. домохозяйств. Последний комплексный анализ объемов потребления газа осуществили в 2018 году специалисты научно-исследовательского Института по газоснабжению, теплоснабжению и благоустройству городов и сел Украины (Укрнииинжпроект). Результаты показали, что в зависимости от газовых приборов, которые используют потребители, объемы потребления газа в 2,5-3 раза выше, чем предусмотрено нормами.

"Отмененные нормы потребления не обеспечивали покрытия реально потребленного газа абонентами и соответственно были одной из причин возникновения потерь природного газа, а также приводили к массовым отказам от установки индивидуальных счетчиков газа. Общее количество отказов на сегодня составляет около 2 тыс. потребителей", - отметил технический директор ПАО "Волыньгаз" Павел Козюк.

Кроме того, в Волынской области участились случаи умышленной порчи бытовых счетчиков газа - 172 случая и два домовых узлов учета газа (ВОГ).

"Дальнейшее использование необоснованных норм делает невозможным выполнение требований Закона Украины "О коммерческом учете природного газа" в части 100% обеспечения потребителей счетчиками газа. В свою очередь, у населения, которое не имело счетчиков газа, а также из-за необоснованности норм потребления газа отсутствовали стимулы для экономии газа. По данным Ассоциации газового рынка Украины, отмена заниженных норм является стимулом для установки приборов учета бытовыми потребителями и экономии газа в объеме около 380 млн куб.м газа в год", - сообщает пресс-служба "Волыньгаза".