На Волині для майже 20 тис. споживачів газу без лічильників діють нові норми

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За оцінками експертів, загальна економія газу у зв’язку зі зміненими нормами становить понад 380 млн куб. м газа в рік

З 1 листопада у зв’язку з рішенням Верховного суду України змінені норми використання газу для клієнтів ПАТ "Волиньгаз", у яких не встановлені газові лічильники. Це торкнеться 8% (19,5 тис.) споживачів природного газу Волинської області. Понад 92 % (227 тис.) клієнтів газопостачальної компанії від норм не залежать, тому що забезпечені приладами обліку газу. Про це повідомляє прес-служба "Волиньгазу".

За оцінками незалежних експертів і фахівців Асоціації газового ринку України, загальна економія газу у зв’язку зі зміненими нормами становить понад 380 млн куб. м газа в рік.

"27 листопада 2018 року Верховний суд України скасував дії норм використання газу без лічильників, які були затверджені постановами Кабміну № 203 і 204 від 23 березня 2016 року. Ці постанови визнані протиправними та нечинними з моменту їх прийняття через порушення регламенту при затвердженні, а також через відсутність будь-яких обгрунтувань і розрахунків. Тому в попередні періоди і зараз правомочними є норми, що діяли до 1 лютого 2016 року. У зв'язку з цим, з листопада 2018 року щомісячні обсяги споживання газу для клієнтів "Волиньгазу" без лічильників розраховують уже з урахуванням зміни норм", - йдеться у повідомленні.

Що стосується перерахунку обсягів споживання за попередні періоди, коли застосовувалися нелегітимні заниження норми, то ця проблема вимагає врегулювання з боку Кабінету Міністрів України, з урахуванням заборгованості, яка виникла за спожитий, але неоплачений газ. У прес-службі підкреслюють, що механізм компенсації такої заборгованості повинен враховувати необгрунтовані втрати, які понесли учасники ринку газу, в тому числі споживачі з лічильниками.

Науково-статистичні дослідження споживання газу, а також фактичні дані вказують на те, що до 1 листопада 2018 року діяли норми майже в 3 рази нижчі від реального споживання.

Споживання газу на Волині в порівнянні з нормами (м куб. на 1 особу в місяць)

Категорія споживання газу Норми, які були визнані судом незаконними Діючі з листопада 2018 року норми Дослідження USAID Аналіз ВГО "ЕАУ" Аналіз відповідності отриманих фактичних даних по витратах газу розрахунковим витратам на приготування їжі Аналіз УкрНДІінж проект Фактичне споживання газу за даними будинкових лічильників у період жовтень-березень Плита газова з ЦГВ 3,3 9,8 5,84 7,1 6,9 6,9 7,05 Плита газова без ЦГВ 5,4 18,3 - 10,7 11,27 11,3 12,58

Також прес-служба повідомляє, що експерти USAID у рамках проекту "Реформа міського теплопостачання в Україні" використали дані 55 тис. домогосподарств. Останній комплексний аналіз обсягів споживання газу здійснили в 2018 році фахівці науково-дослідного Інституту з газопостачання, теплопостачання та благоустрою міст і сіл України (УкрНДІінжпроект). Результати показали, що в залежності від газових приладів, які використовують споживачі, обсяги споживання газу в 2,5-3 рази вищі, ніж передбачено нормами.

"Скасовані норми споживання не забезпечували покриття реально спожитого газу абонентами та відповідно були однією з причин виникнення втрат природного газу, а також призводили до масових відмов від встановлення індивідуальних лічильників газу. Загальна кількість відмов на сьогодні становить близько 2 тис. споживачів", - зазначив технічний директор ПАТ "Волиньгаз" Павло Козюк.

Крім того, у Волинській області почастішали випадки навмисного псування побутових лічильників газу - 172 випадки та два будинкових вузлів обліку газу (ВОГ).

"Подальше використання необгрунтованих норм унеможливлює виконання вимог Закону України "Про комерційний облік природного газу" в частині 100% забезпечення споживачів лічильниками газу. В свою чергу, в населення, яке не мало лічильників газу, а також через необґрунтованість норм споживання газу були відсутні стимули для економії газу. За даними Асоціації газового ринку України, скасування занижених норм є стимулом для встановлення приладів обліку побутовими споживачами та економії газу в обсязі близько 380 млн куб.м газу на рік", - повідомляє прес-служба "Волиньгазу".