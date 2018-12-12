На Волині для майже 20 тис. споживачів газу без лічильників діють нові норми

За оцінками експертів, загальна економія газу у зв’язку зі зміненими нормами становить понад 380 млн куб. м газа в рік
З 1 листопада у зв’язку з рішенням Верховного суду України змінені норми використання газу для клієнтів ПАТ "Волиньгаз", у яких не встановлені газові лічильники. Це торкнеться 8% (19,5 тис.) споживачів природного газу Волинської області. Понад 92 % (227 тис.) клієнтів газопостачальної компанії від норм не залежать, тому що забезпечені приладами обліку газу. Про це повідомляє прес-служба "Волиньгазу".
За оцінками незалежних експертів і фахівців Асоціації газового ринку України, загальна економія газу у зв’язку зі зміненими нормами становить понад 380 млн куб. м газа в рік.
"27 листопада 2018 року Верховний суд України скасував дії норм використання газу без лічильників, які були затверджені постановами Кабміну № 203 і 204 від 23 березня 2016 року. Ці постанови визнані протиправними та нечинними з моменту їх прийняття через порушення регламенту при затвердженні, а також через відсутність будь-яких обгрунтувань і розрахунків. Тому в попередні періоди і зараз правомочними є норми, що діяли до 1 лютого 2016 року. У зв'язку з цим, з листопада 2018 року щомісячні обсяги споживання газу для клієнтів "Волиньгазу" без лічильників розраховують уже з урахуванням зміни норм", - йдеться у повідомленні.
Що стосується перерахунку обсягів споживання за попередні періоди, коли застосовувалися нелегітимні заниження норми, то ця проблема вимагає врегулювання з боку Кабінету Міністрів України, з урахуванням заборгованості, яка виникла за спожитий, але неоплачений газ. У прес-службі підкреслюють, що механізм компенсації такої заборгованості повинен враховувати необгрунтовані втрати, які понесли учасники ринку газу, в тому числі споживачі з лічильниками.
Науково-статистичні дослідження споживання газу, а також фактичні дані вказують на те, що до 1 листопада 2018 року діяли норми майже в 3 рази нижчі від реального споживання.
Споживання газу на Волині в порівнянні з нормами (м куб. на 1 особу в місяць)
|
Категорія споживання газу
|
Норми, які були визнані судом незаконними
|
Діючі з листопада 2018 року норми
|
Дослідження USAID
|
Аналіз ВГО "ЕАУ"
|
Аналіз відповідності отриманих фактичних даних по витратах газу розрахунковим витратам на приготування їжі
|
Аналіз УкрНДІінж
проект
|
Фактичне споживання газу за даними будинкових лічильників у період жовтень-березень
|
Плита газова з ЦГВ
|
3,3
|
9,8
|
5,84
|
7,1
|
6,9
|
6,9
|
7,05
|
Плита газова без ЦГВ
|
5,4
|
18,3
|
-
|
10,7
|
11,27
|
11,3
|
12,58
Також прес-служба повідомляє, що експерти USAID у рамках проекту "Реформа міського теплопостачання в Україні" використали дані 55 тис. домогосподарств. Останній комплексний аналіз обсягів споживання газу здійснили в 2018 році фахівці науково-дослідного Інституту з газопостачання, теплопостачання та благоустрою міст і сіл України (УкрНДІінжпроект). Результати показали, що в залежності від газових приладів, які використовують споживачі, обсяги споживання газу в 2,5-3 рази вищі, ніж передбачено нормами.
"Скасовані норми споживання не забезпечували покриття реально спожитого газу абонентами та відповідно були однією з причин виникнення втрат природного газу, а також призводили до масових відмов від встановлення індивідуальних лічильників газу. Загальна кількість відмов на сьогодні становить близько 2 тис. споживачів", - зазначив технічний директор ПАТ "Волиньгаз" Павло Козюк.
Крім того, у Волинській області почастішали випадки навмисного псування побутових лічильників газу - 172 випадки та два будинкових вузлів обліку газу (ВОГ).
"Подальше використання необгрунтованих норм унеможливлює виконання вимог Закону України "Про комерційний облік природного газу" в частині 100% забезпечення споживачів лічильниками газу. В свою чергу, в населення, яке не мало лічильників газу, а також через необґрунтованість норм споживання газу були відсутні стимули для економії газу. За даними Асоціації газового ринку України, скасування занижених норм є стимулом для встановлення приладів обліку побутовими споживачами та економії газу в обсязі близько 380 млн куб.м газу на рік", - повідомляє прес-служба "Волиньгазу".