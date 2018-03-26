"Волыньгаз" завершила 2017 год с убытком в 169 млн гривен

Установлен НКРЭКУ тариф на распределение природного газа не покрывает реальную стоимость работ, товаров и услуг

Выручка компании "Волыньгаз" за 2017 год, которая формируются за счет тарифа на распределение природного газа, в прошлом году составила 414,2 млн гривен. Из-за того, что установленный НКРЭКУ тариф не покрывает экономически обоснованных расходов "Волыньгаза", расходы компании превысили выручку. Это привело к получению убытка в размере 169,0 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Установленный НКРЭКУ тариф на распределение природного газа не покрывает реальную стоимость работ, товаров и услуг. Поэтому деятельность компании "Волыньгаз" является убыточной уже третий год подряд.

Например, расчетом действующего тарифа предусмотрено, что "Волыньгаз" будет закупать на рынке газ для производственно-технологических нужд по цене 6 752 гривен за тыс. куб. м без НДС. Но средняя цена природного газа в прошлом году составила 7 996 гривен за тыс. куб. м без НДС.

В действующем тарифе компании "Волыньгаз" на закупку природного газа для производственно-технологических нужд предусмотрено 182,3 млн гривен. А стоимость закупки этого газа на рынке составляет 215,9 млн гривен. С учетом того, что расходы на приобретение газа для технологических нужд составляют 52% от всей тарифной выручки, заниженная цена газа в расчете действующего тарифа стала главной причиной получения убытков.

За 2017 год выросли другие статьи расходов связанные с деятельностью компании. Например, стоимость дизельного топлива, необходимого для работы аварийно-диспетчерской службы "Волыньгаза" в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла более чем на 20%

"Волыньгаз" неоднократно обращалась к НКРЭКУ, которая устанавливает тарифы на распределение природного газа, по расчетам экономически обоснованных затрат компании. В 2017 году ПАО "Волыньгаз" дважды проходило процедуру представления тарифов, однако они не были утверждены.

В марте текущего года "Волыньгаз" с соблюдением всех процедур в очередной раз подало в НКРЭКУ обоснования нового тарифа. Он разработан в соответствии с Временной методикой определения и расчета тарифа на услуги распределения природного газа, которая будет действовать до 31 марта 2019 года.