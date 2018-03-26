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Интервью

"Волыньгаз" завершила 2017 год с убытком в 169 млн гривен

НовостиЭнергетика    26.03.2018 - 18:05
Фото: газ (УНИАН)
Фото: газ (УНИАН)

Установлен НКРЭКУ тариф на распределение природного газа не покрывает реальную стоимость работ, товаров и услуг

Выручка компании "Волыньгаз" за 2017 год, которая формируются за счет тарифа на распределение природного газа, в прошлом году составила 414,2 млн гривен. Из-за того, что установленный НКРЭКУ тариф не покрывает экономически обоснованных расходов "Волыньгаза", расходы компании превысили выручку. Это привело к получению убытка в размере 169,0 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Установленный НКРЭКУ тариф на распределение природного газа не покрывает реальную стоимость работ, товаров и услуг. Поэтому деятельность компании "Волыньгаз" является убыточной уже третий год подряд.

Например, расчетом действующего тарифа предусмотрено, что "Волыньгаз" будет закупать на рынке газ для производственно-технологических нужд по цене 6 752 гривен за тыс. куб. м без НДС. Но средняя цена природного газа в прошлом году составила 7 996 гривен за тыс. куб. м без НДС.

В действующем тарифе компании "Волыньгаз" на закупку природного газа для производственно-технологических нужд предусмотрено 182,3 млн гривен. А стоимость закупки этого газа на рынке составляет 215,9 млн гривен. С учетом того, что расходы на приобретение газа для технологических нужд составляют 52% от всей тарифной выручки, заниженная цена газа в расчете действующего тарифа стала главной причиной получения убытков.

За 2017 год выросли другие статьи расходов связанные с деятельностью компании. Например, стоимость дизельного топлива, необходимого для работы аварийно-диспетчерской службы "Волыньгаза" в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла более чем на 20%

"Волыньгаз" неоднократно обращалась к НКРЭКУ, которая устанавливает тарифы на распределение природного газа, по расчетам экономически обоснованных затрат компании. В 2017 году ПАО "Волыньгаз" дважды проходило процедуру представления тарифов, однако они не были утверждены.

В марте текущего года "Волыньгаз" с соблюдением всех процедур в очередной раз подало в НКРЭКУ обоснования нового тарифа. Он разработан в соответствии с Временной методикой определения и расчета тарифа на услуги распределения природного газа, которая будет действовать до 31 марта 2019 года.

"Николаевгаз" планирует направить около 60 млн гривен на развитие газораспределительных сетей ПАО "Ровногаз" завершило 2017 год с убытком в размере 55,3 млн гривен
Теги публикации: газ, Волынь  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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