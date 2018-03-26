"Волиньгаз" завершила 2017 рік зі збитком у 169 млн гривень

Встановлений НКРЕКП тариф на розподіл природного газу не покриває реальну вартість робіт, товарів та послуг

Виручка компанії "Волиньгаз" за 2017 рік, яка формуються за рахунок тарифу на розподіл природного газу, в минулому році становила 414,2 млн гривень. Через те, що встановлений НКРЕКП тариф не покриває економічно обгрунтованих витрат "Волиньгазу", видатки компанії перевищили виручку. Це призвело до отримання збитку в розмірі 169,0 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Встановлений НКРЕКП тариф на розподіл природного газу не покриває реальну вартість робіт, товарів та послуг. Через це діяльність компанії "Волиньгаз" є збитковою вже третій рік поспіль.

Наприклад, розрахунком діючого тарифу передбачено, що "Волиньгаз" закуповуватиме на ринку газ для виробничо-технологічних потреб за ціною 6 752 гривень за тис. куб. м без ПДВ. Але середня ціна природного газу в минулому році становила 7 996 гривень за тис. куб. м без ПДВ.

У діючому тарифі компанії "Волиньгаз" на закупівлю природного газу для виробничо-технологічних потреб передбачено 182,3 млн гривень. А вартість закупівлі цього газу на ринку становить 215,9 млн гривень. З урахуванням того, що витрати на придбання газу для технологічних потреб становлять 52% від всієї тарифної виручки, занижена ціна газу у розрахунку діючого тарифу стала головною причиною отримання збитків.

За 2017 рік зросли інші статті витрат пов’язані з діяльністю компанії. Наприклад, вартість дизельного пального, необхідного для роботи аварійно-диспетчерської служби "Волиньгазу" у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросла більше ніж на 20%

"Волиньгаз" неодноразово зверталась до НКРЕКП, яка встановлює тарифи на розподіл природного газу, з розрахунками економічно обгрунтованих витрат компанії. В 2017 році ПАТ "Волиньгаз" двічі проходило процедуру подання тарифів, однак вони не були затверджені.

У березні поточного року "Волиньгаз" з додержанням усіх процедур вчергове подало до НКРЕКП обґрунтування нового тарифу. Він розроблений згідно з Тимчасовою методикою визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, яка діятиме до 31 березня 2019 року.