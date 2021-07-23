"Волыньгаз" установил 27 ШГРП стоимостью более 4,3 млн гривен

"Новые ШГРП обеспечат стабильную, бесперебойную и безопасную подачу газа 5,3 тысячам клиентов компании. ШГРП оборудованы современной автоматикой и качественными итальянскими регуляторами давления. Это оснащение понижает и поддерживает постоянное давление газа в сети, независимо от объемов потребления. Таким образом, клиенты могут безопасно пользоваться газовыми приборами в домах. Оборудование на шкафных пунктах не только регулирует уровень давления газа, но и предотвращает его скачки, что делает его стабильным 24 часа в сутки, 7 дней в неделю", - говорится в сообщении.

Кроме того, фильтры шкафного газорегуляторного пункта очищают голубое топливо перед подачей его потребителям.

"Модернизацию газового оборудования наша компания провела на выполнение Плана развития. Стоимость работ вместе с оборудованием составляет более 4,3 млн гривен с НДС. Финансируются эти работы за счет тарифа на распределение газа. Поэтому своевременная оплата услуги доставки газа - залог содержания газораспределительных сетей и сооружений на них в надлежащем состоянии", - отметил начальник производственно-технического управления АО "Волыньгаз" Андрей Островецкий.

Для модернизации газовых сетей области, до конца года компания планирует установить еще 49 новых ШГРП. Оборудование будет обеспечивать регулирование подачи газа для более 15 тысяч потребителей Волыни.

"В целом, за 3 года "Волыньгаз" провел модернизацию в зоне лицензионной деятельности 104 шкафных газорегуляторных пунктов производства Львовского завода RGC Production", - говорится в сообщении.