"Волиньгаз" встановив 27 ШГРП вартістю понад 4,3 млн гривень

"Нові ШГРП забезпечать стабільну, безперебійну та безпечну подачу газу 5,3 тисячам клієнтів компанії. ШГРП обладнані сучасною автоматикою та якісними італійськими регуляторами тиску. Це оснащення понижує та підтримує постійний тиск газу в мережі, незалежно від обсягів споживання. Таким чином, клієнти можуть безпечно користуватися газовими приладами в домівках. Обладнання на шафових пунктах не тільки регулює рівень тиску газу, а й запобігає його стрибкам, робить його стабільним 24 години на добу, 7 днів на тиждень", - йдеться у повідомленні.

Крім того, фільтри шафового газорегуляторного пункту очищують блакитне паливо перед подачею його споживачам.

"Модернізацію газового обладнання наша компанія провела на виконання Плану розвитку. Вартість робіт разом з обладнанням становить понад 4,3 млн гривень з ПДВ. Фінансуються ці роботи за рахунок тарифу на розподіл газу. Тому своєчасна оплата послуги доставки газу - запорука утримання газорозподільних мереж і споруд на них в належному стані", - зазначив начальник виробничо-технічного управління АТ "Волиньгаз" Андрій Островецький.

Для модернізації газових мереж області, до кінця року компанія планує встановити ще 49 нових ШГРП. Обладнання забезпечуватиме регулювання подачі газу для понад 15 тисячам споживачів Волині.

"Загалом, за 3 роки "Волиньгаз" провів модернізацію у зоні ліцензійної діяльності 104 шафових газорегуляторних пунктів виробництва Львівського заводу RGC Production", - йдеться у повідомленні.