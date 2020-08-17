"Волыньгаз Сбыт" предлагает своим клиентам выплачивать долг за газ частями

Газовый вентиль (dtek.com)

С начала года услугой реструктуризации воспользовались 320 волынян

По состоянию на 1 августа долг волынян за потребление газа уменьшился почти на 35%, по сравнению с началом 2020 года. В то же время задолженность бытовых потребителей перед ООО "Волыньгаз Сбыт" составляет свыше 300 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В Украине в период карантина запрещается начисление и взыскание штрафов за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги. Однако, это не означает, что можно игнорировать платежные квитанции. Ведь рано или поздно карантин закончится, а долг на счету никуда не исчезнет", - говорится в сообщении.

Если же долг за газ таки накопился, ООО "Волыньгаз Сбыт" предлагает своим клиентам заключить договор реструктуризации и оплатить его частями. По словам пресс-службы, с начала года этой услугой воспользовались 320 волынян.

"Потребители газа должны платить за ресурс по факту его потребления. Но мы понимаем, что бывают разные жизненные обстоятельства, поэтому всегда идем на встречу нашим клиентам, – отметил директор ООО "Волыньгаз Сбыт" Николай Тищук. – Важно не допустить, чтобы накопленный долг стал причиной прекращения газоснабжения. Ведь его восстановление приведет к дополнительным расходам".

В пресс-службе отметили, что для заключения графика погашения задолженности необходимо обратиться в Центр обслуживания клиентов, который находится в городе Луцке на проспекте Молодежи, 14 А или в районные отделы (адреса районных отделов можно узнать на сайте ООО "Волыньгаз Сбыт" в разделе Контакты). Для подачи заявления на реструктуризации задолженности нужны паспорт; индивидуальный налоговый номер; документы, удостоверяющие право собственности на жилье.