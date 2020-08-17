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"Волиньгаз Збут" пропонує своїм клієнтам сплачувати борг за газ частинами

Волинська область, Понеділок 17 серпня 2020 16:48
"Волиньгаз Збут" пропонує своїм клієнтам сплачувати борг за газ частинами
Газовий вентиль (dtek.com)
Автор: Марія Тарариєва

З початку року послугою реструктуризації скористалися 320 волинян

Станом на 1 серпня борг волинян за споживання газу зменшився майже на 35%, в порівнянні з початком 2020 року. Водночас заборгованість побутових споживачів перед ТОВ "Волиньгаз Збут" становить понад 300 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"В Україні в період карантину забороняється нарахування та стягнення штрафів за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги. Проте, це не означає, що можна ігнорувати платіжні квитанції. Адже рано чи пізно карантин закінчиться, а борг на рахунку нікуди не зникне", - йдеться у повідомленні.

Якщо ж борг за газ таки накопичився, ТОВ "Волиньгаз Збут" пропонує своїм клієнтам укласти договір реструктуризації та оплатити його частинами. За словами прес-служби, з початку року цією послугою скористалися 320 волинян.

"Споживачі газу повинні платити за ресурс по факту його споживання. Але ми розуміємо, що трапляються різні життєві обставини, тому завжди йдемо на зустріч нашим клієнтам, – зазначив директор ТОВ "Волиньгаз Збут" Микола Тищук. – Важливо не допустити, аби накопичений борг став причиною припинення газопостачання. Адже його відновлення призведе до додаткових витрат".

У прес-службі зазначили, що для укладання графіку погашення заборгованості необхідно звернутися у Центр обслуговування клієнтів, що знаходиться у місті Луцьку на проспекті Молоді, 14 А або у районні відділи (адреси районних відділів можна дізнатися на сайті ТОВ "Волиньгаз Збут" у розділі Контакти). Для подання заяви на реструктуризації заборгованості потрібні паспорт; індивідуальний податковий номер; документи, що засвідчують право власності на житло.

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