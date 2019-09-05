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"Волыньгаз Сбыт": потребители могут купить газ на всю зиму по летней цене

Новости » Энергетика    05.09.2019 - 18:43
"Волыньгаз Сбыт": потребители могут купить газ на всю зиму по летней цене
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Цена газа для такого запаса зафиксирована на летнем уровне - 5 995,53 грн за 1000 куб. м

Впервые потребители газа имеют возможность закупить свой персональный резерв газа на весь отопительный сезон. Цена газа для такого запаса зафиксирована на летнем уровне - 5 995,53 грн за 1000 куб. м. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-служба компании "Волыньгаз Сбыт".

Акция "Твоя энергонезависимость" стартовала накануне Дня Независимости - 23 августа и продлится всего месяц, до 25 сентября.

Оформить покупку можно с помощью Личного кабинета на сайте 104.ua или в своем Центре обслуживания клиентов газовой компании.

Максимальный объем закупки газа при этом ограничен: 25 тыс. куб. м на одно домохозяйство. Гарантом сохранения запасов газа и стабильной цены на него является НАК "Нафтогаз Украины". В НАК "Нафтогаз Украины" отмечают, что акция "Твоя энергонезависимость" позволит потребителям до 25% сократить расходы на газ в отопительный период.

Сейчас цены на газ для населения находятся на минимальном уровне с начала года. Такое сезонное колебание цен является обычным для рынка газа, когда летом они снижаются, а зимой растут вслед за увеличением спроса на топливо.

Запас газа можно приобрести за летней цене - 5 995,53 грн за 1000 куб. м. В цене не учтены услуги по доставке газа, которые меняются в зависимости от региона. Принять участие в акции может любой потребитель газа, у которого нет долгов за этот энергоноситель. Оформить и оплатить покупку можно будет онлайн - в Личном кабинете на 104.ua или в ЦОК: достаточно иметь при себе паспорт, актуальные показания счетчика газа и внести 100% оплату за купленный запас газа. На Волыни 4 Центра обслуживания клиентов: г. Луцк, просп. Молодежи, 14 А, смт. Ратное, ул. Газина, 20 г. Камень-Каширский, ул. Хотешивская, 9, Ковель, ул. С. Бандеры, 34А.

"Использовать газ, приобретенный в рамках акции "Твоя энергонезависимость", можно будет с 1 октября 2019 по 31 марта 2020 года. С этой даты НАК "Нафтогаз Украины" доставляет участникам акции газ из резервных объемов по акционной цене. Размер экономии при этом будет зависеть от текущих цен", - отметил директор ООО " Волыньгаз Сбыт" Николай Тищук.

Если купленный резерв газа будет потрачен до 1 апреля 2020 года, потребитель сможет получить газ на общих условиях - по цене ПСО, действующего на то время. Потребители, которые до 1 апреля 2020 не использует предоплаченный газ, могут воспользоваться остатком средств. Также остаток средств можно использовать в случаях, когда цена ПСО на газ будет ниже, чем цена акции.

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