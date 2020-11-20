"Волыньгаз" подготовил систему к отопительному сезону

В этом году АО "Волиньгаз" направило более 20 млн гривен на обеспечение бесперебойной работы системы газоснабжения в осенне-зимний период. Содержание газораспределительных сетей и сооружений на них, модернизация, капитальные и текущие ремонты, финансируемые исключительно из средств, поступающих от волынян в виде платы за доставку газа.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В 2020 году на предприятии особое внимание уделили модернизации изношенных сетей и оборудованию газораспределительной системы. Больше газопроводов компания заменила в Ковеле и Нововолынске, пгт. Ратно, в с. Струмовка и с. Милуши Луцкого района и селах Будятичи и Грибовица Иваничевского района, где около 30% сетей изношены. Также работники компании модернизировали 38 ГРП и ШГРП и комплексно обследовали 6 242 км подземных газопроводов области. По результатам обследований обнаружили и устранили 245 мест повреждений изоляции", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, важно, чтобы в период наибольших нагрузок газовые сети работали оптимально и слаженно. Специалисты компании заботятся об этом в течение года и проводят комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности газоснабжения.

"Начало отопительного периода – это время, когда вовремя запускаются котельные теплоснабжающих предприятий, включаются котлы и другое газоспалююче оборудования в домах. Чтобы обеспечить все это, нужны время и средства. Поэтому своевременная оплата за доставку газа нашим клиентам крайне важна для стабильной и надежной работы, особенно в период низких температур", - технический директор АО "Волиньгаз" Павел Козюк.

Также в пресс-службе отметили, что для бесперебойного прохождения отопительного сезона, необходимо подготовить внутридомовые сети.

"Если балансодержатели или собственники не обеспечили обслуживание сетей, не заключили договор с АО "Волиньгаз" или другой специализированной организацией, которая имеет разрешение от управления Гоструда на проведение таких работ, то нет никакой гарантии, что зимой такие потребители не останутся без газа", - говорится в сообщении.