"Волиньгаз" підготував систему до опалювального сезону

Цього року АТ "Волиньгаз" направило понад 20 млн гривень на забезпечення безперебійної роботи системи газопостачання в осінньо-зимовий період. Утримання газорозподільних мереж і споруд на них, модернізація, капітальні та поточні ремонти, фінансуються виключно з коштів, що надходять від волинян у вигляді плати за доставку газу.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"У 2020 році на підприємстві особливу увагу приділили модернізації зношених мереж і обладнанню газорозподільної системи. Найбільше газопроводів компанія замінила в Ковелі та Нововолинську, смт. Ратно, в с. Струмівка та с. Милуші Луцького району і селах Будятичі та Грибовиця Іваничівського району, де близько 30% мереж зношені. Також працівники компанії модернізували 38 ГРП і ШГРП та комплексно обстежили 6 242 км підземних газопроводів області. За результатами обстежень виявили та усунули 245 місць пошкоджень ізоляції", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, важливо, щоб у період найбільших навантажень газові мережі працювали оптимально та злагоджено. Фахівці компанії дбають про це протягом року і проводять комплекс заходів, спрямованих на підвищення надійності газопостачання.

"Початок опалювального періоду – це час, коли вчасно запускаються котельні теплопостачальних підприємств, вмикаються котли та інше газоспалююче обладнання в будинках. Щоб забезпечити все це, потрібні час і кошти. Тому вчасна оплата за доставку газу нашими клієнтами вкрай важлива для стабільної та надійної роботи, особливо в період низьких температур", - технічний директор АТ "Волиньгаз" Павло Козюк.

Також у прес-службі зазначили, що для безперебійного проходження опалювального сезону, необхідно підготувати й внутрішньобудинкові мережі.

"Якщо балансоутримувачі чи власники не забезпечили обслуговування мереж, не уклали договір з АТ "Волиньгаз" чи іншою спеціалізованою організацією, яка має дозвіл від управління Держпраці на проведення таких робіт, то нема жодної гарантії, що взимку такі споживачі не залишаться без газу", - йдеться у повідомленні.