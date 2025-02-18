Volvo представила оновлений кросовер XC60

Кросовер Volvo XC60 у другому поколінні випускається з 2017 року. Сьогодні показали оновлений варіант авто, який дозволить продовжити його виробничий цикл.

Оновлення вийшло не надто масштабним: оптика та бампери залишилися старими. З зовнішніх змін – тільки нова решітка радіатора з діагональними смужками, затемнені задні ліхтарі, переглянутий набір коліс діаметром від 18 до 22 дюймів, та розширена гамма кольорів кузова.

Головна зміна в салоні – нова сучасна медіасистема з чіпом Snapdragon, який дозволив підвищити швидкодію більш ніж удвічі. Діагональ екрана збільшена з 9,0 до 11,2 дюйма, тому корпус екрана тепер височить над передньою панеллю. Сама мультимедійка має нову графіку, набір Google-додатків та можливість оновлення "по повітрю".

Інші зміни в салоні точкові. Наприклад, на центральному тунелі збільшені підсклянники, ширшим став майданчик для бездротової зарядки смартфонів, а ще з'явилися нові решітки динаміків аудіосистеми Bowers & Wilkins.

Цікаво, що технічних змін немає. За останні роки з гами модифікацій кросовера Volvo XC60 зникли дизельні версії та більшість бензинових варіантів, тому зараз вона складається лише з трьох модифікацій. База – це "м'який" гібрид XC60 B5 з турбочетвіркою на 2,0 літра (250 к.с.), 48-вольтовим стартер-генератором, восьмиступінчастим "автоматом" і традиційним повним приводом з муфтою на задній осі.

Ще дві версії — плагін-гібриди з окремим електромотором на задній осі і тяговою батареєю ємністю 18,8 кВт*год. Розрізняються вони лише форсуванням 2,0-літрової турбочетвірки, яка через восьмиступінчастий "автомат" обертає передні колеса: у версії T6 бензиновий двигун видає 253 к.с., а у варіанта T8 – 310 к.с. Заявлена ​​пікова потужність гібридної системи - 350 і 455 к.с. відповідно.