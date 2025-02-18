Volvo представила обновленный кроссовер XC60

Кроссовер Volvo XC60 во втором поколении выпускается с 2017 года. Сегодня показали обновленный вариант авто, который позволит продлить его производственный цикл.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Обновление получилось не слишком масштабным: оптика и бамперы остались старыми. Из внешних изменений - только новая решетка радиатора с диагональными полосками, затемненные задние фонари, пересмотренный набор колес диаметром от 18 до 22 дюймов, и расширенная гамма цветов кузова.

Главное изменение в салоне - новая современная медиасистема с чипом Snapdragon, который позволил повысить быстродействие более чем вдвое. Диагональ экрана увеличена с 9,0 до 11,2 дюйма, поэтому корпус экрана теперь возвышается над передней панелью. Сама мультимедийка имеет новую графику, набор Google-приложений и возможность обновления "по воздуху".

Остальные изменения в салоне точечные. Например, на центральном тоннеле увеличены подстаканники, шире стала площадка для беспроводной зарядки смартфонов, а еще появились новые решетки динамиков аудиосистемы Bowers & Wilkins.

Интересно, что технических изменений нет. За последние годы из гаммы модификаций кроссовера Volvo XC60 исчезли дизельные версии и большинство бензиновых вариантов, поэтому сейчас она состоит всего из трех модификаций. База - это "мягкий" гибрид XC60 B5 с турбочетверкой на 2,0 литра (250 л.с.), 48-вольтовым стартер-генератором, восьмиступенчатым "автоматом" и традиционным полным приводом с муфтой на задней оси.

Еще две версии - плагин-гибриды с отдельным электромотором на задней оси и тяговой батареей емкостью 18,8 кВт*ч. Различаются они лишь форсировкой 2,0-литровой турбочетверки, которая через восьмиступенчатый "автомат" вращает передние колеса: у версии T6 бензиновый двигатель выдает 253 л.с., а у варианта T8 - 310 л.с. Заявленная пиковая мощность гибридной системы - 350 и 455 л.с. соответственно.