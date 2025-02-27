Volvo готує електричний седан ES90: опубліковані нові фото та характеристики

Компанія Volvo розкрила нові подробиці про електричний седан ES90. Зазначається, що новинка стане першим Volvo, який оснастять процесором NVIDIA DRIVE AGX Orin. З погляду базової обчислювальної потужності, це найпотужніший автомобіль Volvo.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на прес-службу компанії.

DRIVE AGX Orin – це основний комп’ютер NVIDIA для розумних автомобілів. Він керує різними важливими системами та процесами всередині авто на надвисоких швидкостях. Наприклад, найсучаснішими системами активної безпеки на основі ШІ, автомобільними датчиками та ефективним управлінням акумулятором. Це можливо завдяки високому рівню обчислювальної потужності – приблизно 508 трильйонів операцій на секунду.

Електричний седан буде побудований на архітектурі SPA2. Після EX90, це другий автомобіль, що має технологічний стек Volvo Cars Superset – єдиний набір апаратних і програмних модулів та систем.

За словами представників компанії, Volvo ES90 має лідар, 5 радарів, 7 камер і 12 ультразвукових датчиків. Всередині авто знаходиться удосконалена система розуміння водія. Офіційний дебют новинки заплановано на початок березня цього року.