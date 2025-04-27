Волц розповів, хто наполягав на зустрічі Трампа і Зеленського у Ватикані

За словами Волца, Трамп був налаштований на зустріч із Зеленським у Ватикані, щоб просувати переговори щодо мирної угоди для України.

"Єдине, чого він (Трамп - ред.) був рішуче налаштований досягти, - це поговорити з Зеленським тет-а-тет і обговорити, як завершити найбільшу війну в Європі", - розповів Волц про зустріч лідерів у базиліці Святого Петра.

Радник з нацбезпеки додав, що Трамп рішуче налаштований використати дипломатію, щоб завершити війну в Україні, і "поговорити з обома сторонами".

"Це було справді особливо стояти там разом з іншими світовими лідерами, коли президент Трамп вів за собою", - додав Волц.