Волц розповів, хто наполягав на зустрічі Трампа і Зеленського у Ватикані
Президент США Дональд Трамп домагався особистих переговорів з українським лідером Володимиром Зеленським під час похорону Папи Римського.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника Трампа з національної безпеки Майка Волца, якого цитує The Telegraph.
За словами Волца, Трамп був налаштований на зустріч із Зеленським у Ватикані, щоб просувати переговори щодо мирної угоди для України.
"Єдине, чого він (Трамп - ред.) був рішуче налаштований досягти, - це поговорити з Зеленським тет-а-тет і обговорити, як завершити найбільшу війну в Європі", - розповів Волц про зустріч лідерів у базиліці Святого Петра.
Радник з нацбезпеки додав, що Трамп рішуче налаштований використати дипломатію, щоб завершити війну в Україні, і "поговорити з обома сторонами".
"Це було справді особливо стояти там разом з іншими світовими лідерами, коли президент Трамп вів за собою", - додав Волц.
Зустріч Трампа і Зеленського
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся з американським президентом Дональдом Трампом 26 квітня. Обидва лідери перебували у Римі, куди приїхали на похорон Папи Франциска.
У Білому домі заявили, що Трамп і Зеленський провели "продуктивну зустріч" перед похороном Папи Франциска.
"Президент Трамп і президент Зеленський зустрілися сьогодні в приватному порядку та провели дуже продуктивну дискусію", - сказав директор із комунікацій Білого дому Стівен Ченг.
Зеленський також назвав зустріч з Трампом продуктивною, а також зазначив, що під час розмови вони обговорювали чутливі питання.
"Звісно, про те, як досягти миру, і які були результативні зустрічі в Парижі і Лондоні", - пояснив президент.
РБК-Україна зібрало все, що відомо про зустріч Зеленського та Трампа.
Це була перша особиста зустріч Зеленського і Трампа після перепалки в Овальному кабінеті.
Варто нагадати, що 28 лютого Володимир Зеленський відвідав Білий дім, де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Під час спілкування в Овальному кабінеті перед журналістами між Зеленським, Трампом і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом спалахнула словесна перепалка.
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