Волц розповів, хто наполягав на зустрічі Трампа і Зеленського у Ватикані

Президент США Дональд Трамп домагався особистих переговорів з українським лідером Володимиром Зеленським під час похорону Папи Римського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника Трампа з національної безпеки Майка Волца, якого цитує The Telegraph .

За словами Волца, Трамп був налаштований на зустріч із Зеленським у Ватикані, щоб просувати переговори щодо мирної угоди для України.

"Єдине, чого він (Трамп - ред.) був рішуче налаштований досягти, - це поговорити з Зеленським тет-а-тет і обговорити, як завершити найбільшу війну в Європі", - розповів Волц про зустріч лідерів у базиліці Святого Петра.

Радник з нацбезпеки додав, що Трамп рішуче налаштований використати дипломатію, щоб завершити війну в Україні, і "поговорити з обома сторонами".

"Це було справді особливо стояти там разом з іншими світовими лідерами, коли президент Трамп вів за собою", - додав Волц.