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Уолтц рассказал, кто настаивал на встрече Трампа и Зеленского в Ватикане

Воскресенье 27 апреля 2025 19:28
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Уолтц рассказал, кто настаивал на встрече Трампа и Зеленского в Ватикане Фото: Дональд Трамп и Владимир Зеленский (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Ірина Гайдук

Президент США Дональд Трамп добивался личных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским во время похорон Папы Римского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника Трампа по национальной безопасности Майка Уолтца, которого цитирует The Telegraph.

По словам Уолтца, Трамп был настроен на встречу с Зеленским в Ватикане, чтобы продвигать переговоры по мирному соглашению для Украины.

"Единственное, чего он (Трамп - ред.) был решительно настроен достичь, - это поговорить с Зеленским тет-а-тет и обсудить, как завершить самую большую войну в Европе", - рассказал Уолтц о встрече лидеров в базилике Святого Петра.

Советник по нацбезопасности добавил, что Трамп решительно настроен использовать дипломатию, чтобы завершить войну в Украине, и "поговорить с обеими сторонами".

"Это было действительно особенно стоять там вместе с другими мировыми лидерами, когда президент Трамп вел за собой", - добавил Уолтц.

Встреча Трампа и Зеленского

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским президентом Дональдом Трампом 26 апреля. Оба лидера находились в Риме, куда приехали на похороны Папы Франциска.

В Белом доме заявили, что Трамп и Зеленский провели "продуктивную встречу" перед похоронами Папы Франциска.

"Президент Трамп и президент Зеленский встретились сегодня в частном порядке и провели очень продуктивную дискуссию", - сказал директор по коммуникациям Белого дома Стивен Ченг.

Зеленский также назвал встречу с Трампом продуктивной, а также отметил, что во время разговора они обсуждали чувствительные вопросы.

"Конечно, о том, как достичь мира, и какие были результативные встречи в Париже и Лондоне", - пояснил президент.

РБК-Украина собрало все, что известно о встрече Зеленского и Трампа.

Это была первая личная встреча Зеленского и Трампа после перепалки в Овальном кабинете.

Стоит напомнить, что 28 февраля Владимир Зеленский посетил Белый дом, где встретился с президентом США Дональдом Трампом. Во время общения в Овальном кабинете перед журналистами между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом вспыхнула словесная перепалка.

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Владимир Зеленский Ватикан Дональд Трамп
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