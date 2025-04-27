Уолтц рассказал, кто настаивал на встрече Трампа и Зеленского в Ватикане

Президент США Дональд Трамп добивался личных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским во время похорон Папы Римского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника Трампа по национальной безопасности Майка Уолтца, которого цитирует The Telegraph .

По словам Уолтца, Трамп был настроен на встречу с Зеленским в Ватикане, чтобы продвигать переговоры по мирному соглашению для Украины.

"Единственное, чего он (Трамп - ред.) был решительно настроен достичь, - это поговорить с Зеленским тет-а-тет и обсудить, как завершить самую большую войну в Европе", - рассказал Уолтц о встрече лидеров в базилике Святого Петра.

Советник по нацбезопасности добавил, что Трамп решительно настроен использовать дипломатию, чтобы завершить войну в Украине, и "поговорить с обеими сторонами".

"Это было действительно особенно стоять там вместе с другими мировыми лидерами, когда президент Трамп вел за собой", - добавил Уолтц.